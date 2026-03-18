Иран: Никакого перемирия, только прекращение войны...

Иран верит в полное прекращение войны с США, заявил министр иностранных дел исламской республики Аббас Аракчи в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera.

«Во-первых, мы не верим в прекращение огня. Мы верим в окончание войны. Окончание войны означает именно это — прекращение войны на всех фронтах», — утверждает Аракчи.

Глава МИД считает, что окончательное завершение «конфликта» между США и Ираном будет отвечать интересам мира во всем Ближнем Востоке.

В этом же интервью Аракчи заявил, что несколько стран, в том числе Китай, могли бы стать посредниками в вопросе урегулирования «конфликта» Ирана и США. Он напомнил, что в 2023 году Китай сыграл «положительную роль» и примирил Иран с Саудовской Аравией, и что у Китая есть мощные возможности, и наряду с ним у других стран есть такой потенциал.