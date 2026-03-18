Американский сенатор призвал к захвату острова

Сенатор США Линдси Грэм заявил, что Соединенные Штаты не планируют вторжение в Иран.

«Мы не собираемся вторгаться в Иран — в этом нет никакого смысла. Мы собираемся уничтожить их способность причинять нам вред, иметь ядерное оружие, строить ракеты для ударов по Америке и терроризировать регион», — заявил сенатор в эфире телеканала Fox.

Он отметил, что 90% доходов Ирана поступает от нефти и газа, подчеркнув, что вся эта доходная способность сосредоточена на одном острове.

«Господин президент (Дональд Трамп – ред.), захватите остров Харк — и эта война будет закончена», — подчеркнул Грэм.