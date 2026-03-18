Верховный суд постановил…

Административная коллегия Верховного суда Азербайджана приняла решение, устанавливающее единую судебную практику по вопросу назначения трудовой пенсии по инвалидности без ограничения срока лицу, достигшему пенсионного возраста в период инвалидности. Об этом сообщили в Верховном суде.

Сообщается, по обстоятельствам дела истец с 2017 года получал трудовую пенсию по инвалидности (II группа) как государственный служащий. Пенсия была назначена на период инвалидности и выплачивалась до июля 2022 года, после чего выплаты были прекращены. Истец, ссылаясь на достижение пенсионного возраста, потребовал признать назначенную ему пенсию по инвалидности бессрочной и восстановить прекращенные выплаты. Ответчик — административный орган — отказал ему в этом, указав, что страховой стаж истца составляет менее 25 лет, а стаж государственной службы — менее 15 лет.

После обращения в суд жалоба истца была отклонена судом первой инстанции, однако апелляционный суд отменил это решение и удовлетворил иск, придя к выводу, что пенсия должна считаться бессрочной. Ответчик подал кассационную жалобу.

Верховный суд не удовлетворил кассационную жалобу и оставил в силе решение апелляционной инстанции. В решении указано, что если лицо достигает пенсионного возраста в период инвалидности и на этот момент имеет действующий статус инвалидности, то трудовая пенсия по инвалидности должна назначаться ему пожизненно (бессрочно), и для этого не требуется дополнительного обращения.

Судебная коллегия также дала расширенное толкование статьи 32.2 Закона «О трудовых пенсиях», отметив, что данной нормой императивно предусмотрено пожизненное назначение пенсии по инвалидности лицам, достигшим пенсионного возраста. При этом повторная оценка инвалидности или подача дополнительного заявления не являются обязательными условиями. Как следует из текста закона, основным требованием является достижение установленного пенсионного возраста при наличии действующего статуса инвалидности.

Кроме того, коллегия подчеркнула, что даже если ранее пенсия по инвалидности была назначена на определенный срок, то при достижении пенсионного возраста в этот период у лица возникает право на ее пожизненное назначение. Реализация этого права не может быть ограничена дополнительными формальными процедурами.

В решении говорится, что обеспечение пенсионных прав является служебной обязанностью административного органа. В соответствии с Законом «Об административном производстве» административный орган должен исследовать все обстоятельства, разъяснять лицу его права и обязанности, а также по собственной инициативе обеспечивать применение закона. Формальные требования, прямо не предусмотренные законом, не могут служить основанием для отказа в реализации права лица на социальное обеспечение.

С этой точки зрения суд не признал требование о подаче дополнительного заявления соответствующим содержанию закона.