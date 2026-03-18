В Иране казнили шпиона «Моссада»

В Иране казнен Курош Кейвани, обвиненный в шпионаже в пользу Израиля. Об этом сообщило агентство Mizan со ссылкой на судебную власть Ирана.

Это первая подобная казнь, о которой объявлено после начала войны с США и Израилем.

Казненный был признан виновным в шпионаже в пользу Израиля, передаче сотрудникам «Моссада» фотографий и информации о важных объектах Ирана.

Курош Кейвани был арестован в июне прошлого года во время 12-дневной войны между Израилем и Ираном. Сообщается, что он встречался с агентами «Моссада» и проходил подготовку в шести странах Европы, а также в Израиле.