Гугуш обратилась к иранцам

Легендарная иранская певица азербайджанского происхождения Гугуш обратилась к иранскому народу по случаю праздника весны.
«Почти 47 лет исламская республика изо всех сил старалась отменить наши любимые традиции, связанные с Чахаршанбе-сури (древний иранский праздник огня в канун Новруза - ред), надеясь стереть нашу иранскую идентичность. И все же год за годом это у них не получалось. И в этом году, даже после самой жестокой расправы, храбрый иранский народ все равно вышел на улицы. Люди прыгали через костры, скандируя «Зарди-йе ман аз тох, сорхи-йе тох аз ман» (Дай мне свой румянец и забери мою бледность). Это будет последний раз, когда мы празднуем этот праздник при этом режиме. В следующем году мы все вместе будем праздновать его в нашем свободном Иране», - заявила Гугуш.