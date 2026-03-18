Британское издание Daily Mail опубликовало расследование, согласно которому иранский банкир Али Ансари, находящийся под международными санкциями, получил разрешение на реализацию элитного девелоперского проекта в центре Лондона.

Несмотря на статус лица, находящегося под санкциями, Ансари удалось согласовать строительство 33 роскошных апартаментов в одном из самых престижных районов британской столицы. Ансари, которого называют доверенным лицом «нового аятоллы» - Моджтабы Хаменеи, продолжает расширять свое экономическое влияние в Европе, что ставит под вопрос эффективность существующих механизмов финансового контроля.

В отчете подчеркивается близость Ансари к высшим эшелонам власти исламской республики, что обеспечивает ему особый статус в бизнес-иерархии. Успешное продвижение крупного проекта в Лондоне вызвало очередную волну дискуссий о том, как лица из санкционных списков используют сложные сети посредников для обхода ограничений.

Данный инцидент вновь привлек внимание международных регуляторов к деятельности иранских финансовых сетей за границей. Эксперты отмечают, что подобные кейсы подрывают доверие к санкционной политике Запада и демонстрируют сохраняющееся влияние капитала, связанного с Тегераном, на глобальном рынке недвижимости.