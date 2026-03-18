У банка КСИР закончились деньги

В Иране нарастает социальная напряженность в связи с масштабным сбоем в работе банка «Сепах», аффилированного с Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

Накануне национального праздника Новруз тысячи граждан столкнулись с невозможностью обналичить сбережения и получить заработную плату. Многократные обращения в отделения банка по всей стране не принесли результатов: клиенты сообщают о полной блокировке выплат и отсутствии внятных разъяснений со стороны администрации.

Вместо оперативного решения проблемы правительство вводит дополнительные административные ограничения, что, по мнению экспертов, лишь усиливает давление на уровень жизни населения.