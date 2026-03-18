У Пентагона свои «шахеды»

Пентагон намерен развернуть массовое производство беспилотников LUCAS, созданных на базе иранского дрона-камикадзе Shahed-136. Об этом заявил заместитель главы ведомства Эмил Майкл, пишет Bloomberg.

«Идея состоит в том, чтобы производить их массово в нашей стране и создать возможности для быстрого наращивания выпуска», — сказал он.

По оценке Майкла, такие дроны стали «полезным инструментом в арсенале». Дополнительные детали проекта не раскрываются.

В начале марта Пентагон подтвердил применение этих аппаратов в операции против Ирана.