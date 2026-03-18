МАГАТЭ об ударе по «Бушеру»

Иран проинформировал Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) о том, что во вторник вечером в здание АЭС «Бушер» попал снаряд, говорится в сообщении МАГАТЭ.

«Сообщений о повреждениях станции или травмах персонала не поступало. Генеральный директор Рафаэль Гросси вновь призывает к максимальной сдержанности во время конфликта, чтобы предотвратить риск ядерной аварии», - отметили в агентстве.

Ранее Организация по атомной энергии Ирана сообщила, что в стране зафиксировали попадание снаряда по территории АЭС «Бушер».

Согласно сообщению Организации, удар не повлек за собой финансового, технического или человеческого ущерба, а также не причинил вреда ни одной части электростанции.