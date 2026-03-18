У Зеленского «недобрые предчувствия»

«У меня очень недобрые предчувствия о воздействии этой войны на ситуацию в Украине. Фокус внимания Америки — больше на Ближнем Востоке, чем в Украине, к сожалению. Поэтому вы видите, что наши дипломатические встречи, трехсторонние встречи, постоянно откладываются. А причина одна — война в Иране», — сказал Зеленский в интервью ведущей BBC Лоре Кюнсберг.

По его словам, в последние дни президент США сосредоточен на Иране, но украинская, американская и российская переговорные группы продолжают общаться между собой. «Наша группа говорит с американской стороной каждый день. Я знаю, что американцы тоже говорят с россиянами каждый день», — добавил Зеленский.

При этом следующая встреча пока под вопросом, поскольку российская сторона, по словам Зеленского, против того, чтобы ее местом стали США. «Украина поддержит любую дату и любое место, но точно не в России», — добавил Зеленский.

Последний раунд трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США прошел в Женеве 17–18 февраля. Ожидалось, что в следующий раз стороны встретятся в начале марта в Абу-Даби, однако 28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана, затронувшую и страны Персидского залива.