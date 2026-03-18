Война в Иране: НАТО усиливает турецкий тыл

НАТО развернет еще одну американскую систему противовоздушной обороны Patriot на юге Турции, сообщило в среду Министерство национальной обороны.

Система будет размещена в провинции Адана, где находится авиабаза Инджирлик, на которой дислоцируются военнослужащие США и других стран-союзников, говорится в заявлении министерства. «В дополнение к мерам национального уровня… еще одна система Patriot… размещается в Адане, наряду с уже действующей испанской системой Patriot», — сообщили в ведомстве.

На прошлой неделе Турция заявила, что НАТО также развернула систему Patriot в юго-восточной провинции Малатья, рядом с радиолокационной базой альянса, в рамках усиления противовоздушной обороны.

На авиабазе Инджирлик размещен персонал США и нескольких союзников по НАТО, включая Испанию и Польшу.