Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Критикующих Америку накажут

13:27 891

Администрация президента США Дональда Трампа предупредила, что у новостных агентств могут быть отозваны лицензии на вещание из-за критических репортажей о войне против Ирана, обвинив СМИ в «искажениях», сообщает Al Jazeera.

Председатель Федеральной комиссии по коммуникациям Брендан Карр заявил в субботу в своем посте в социальных сетях, что вещатели должны «действовать в общественных интересах», иначе они потеряют свои лицензии.

«У вещательных компаний, которые распространяют мистификации и искажения новостей, также известные как фейковые новости, теперь есть шанс скорректировать курс до того, как им продлят лицензию», — написал Карр.

Как отмечает телеканал, это предупреждение стало последней очевидной угрозой со стороны Карра, который неоднократно привлекал пристальное внимание к заявлениям, которые, по-видимому, оказывают давление на вещательные компании, заставляя их соответствовать приоритетам президента Дональда Трампа. 

Например, в прошлом году Карр призвал телеканал ABC и его дистрибьюторов «найти способы изменить поведение, принять меры» в отношении комика Джимми Киммела, чье ночное шоу критиковало президента США.

«Мы можем сделать это простым или трудным способом», - сказал Карр о Киммеле в подкасте.

Телеканал ABC временно приостановил шоу Киммела после этих высказываний.

Последнее заявление Карра вызвало бурное осуждение со стороны политиков и защитников свободы слова, которые сравнили его высказывания с цензурой.

