Война с Ираном угрожает популярности Трампа

Президент США Дональд Трамп продолжает демонстрировать уверенность в успехе совместной операции с Израилем против Ирана, несмотря на растущие протесты внутри страны и серьезное повышение цен на энергоносители, пишет The Guardian.

По его словам, краткосрочный рост цен на нефть — лишь «небольшая плата за безопасность США и мира», и любое иное мнение он считает ошибочным.

Эксперты отмечают, что чувство «неуязвимости» Трампа во многом связано с тем, что его непредсказуемая политика пока не принесла ожидаемого экономического ущерба.

Несмотря на введенные тарифы, сокращение федерального штата, депортации рабочих и критику Федеральной резервной системы, экономика США сохраняет относительную стабильность, а ключевой индекс S&P 500 остается близким к рекордным значениям.

США сегодня меньше зависят от импорта нефти, чем во время энергетического кризиса 1973 года: внутренняя добыча значительно увеличилась, а доля природного газа в энергопотреблении выросла с 30% до 36%.

Это позволило частично смягчить экономическое воздействие конфликта на американские рынки, однако глобальные цены на нефть остаются важным фактором, и население уже ощущает рост цен на бензин и дизельное топливо.

Тем не менее война против Ирана остается глубоко непопулярной. Маркетинговые опросы показывают, что экономические последствия конфликта не способствуют росту популярности Трампа, и именно общественное недовольство может стать главным препятствием на пути его военных амбиций.

Издание подчеркивает, что, хотя США частично защищены энергетической самодостаточностью, мировые рынки определяют цену нефти, и последствия конфликта ощущаются глобально. Внутри страны растет понимание, что экономическая стабильность не способна полностью компенсировать общественное недовольство и высокую стоимость военной операции.