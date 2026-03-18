Рижский суд дал 11 лет Халилову

Суд в Латвии приговорил студента из Азербайджана Али Халилова к 11 годам лишения свободы и трем годам пробационного надзора. Молодого человека обвинили в продаже российской армии спутниковой интернет‑системы Starlink и других товаров военного назначения, а также в обходе международных санкций.

Ранее haqqin.az уже писал об этом деле. Али Халилов — гражданин Азербайджана, приехавший в Латвию на учебу. Сейчас он находится в Рижской центральной тюрьме: такую меру пресечения азербайджанцу выбрал суд.

Прокурор Роберт Урдзиньш пояснил, что в деле участвовала довольно большая группа людей, проживающих как в Латвии, так и в Германии и России. По его словам, важна и специфика товаров, поскольку речь идет о продукции, пригодной для военного применения.

По версии обвинения, Халилов был организатором схемы. Он приобрел не менее 85 предоплаченных SIM‑карт и создал не менее 42 электронных адресов с вымышленными личностями, чтобы обойти ограничения на заказ спутниковых устройств Starlink, производимых компанией SpaceX. Используя банковские счета других молодых людей, азербайджанец заказал более 60 таких устройств, обеспечивающих доступ к интернету практически из любой точки. Часть оборудования затем тайно отправили в Россию.

«Особенно важно то, что были переданы устройства Starlink Mini, которые можно устанавливать на боевые дроны. Последствия от этого еще серьезнее, чем от продажи огнестрельного оружия и других подобных вещей», — добавил Урдзиньш.

Оборудование предназначалось для отправки в оккупированный Россией Луганск, чтобы поддержать российское наступление на Украину.

Как сообщили на латвийской телепередаче De facto, были заказаны также рюкзаки и куртки, адаптированные для военных нужд, приборы для измерения погодных условий, оружейные каркасы, оптический прицел, калибратор и хронографы для измерения скорости снаряда.

Дело в отношении еще трех молодых людей — двух граждан Латвии и одного негражданина, которые помогали Халилову, — выделено в отдельное производство. Они признали свою вину, и сейчас идет процесс заключения соглашения.

Сам Халилов виновным себя не признал.

Прокурор просил назначить ему максимальное наказание: 12 лет лишения свободы и три года пробационного надзора. Рижский городской суд назначил срок на год меньше и дополнительно постановил выдворить Халилова из Латвии с запретом на въезд сроком на пять лет.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован. Адвокат Халилова отказался сообщать, будет ли подана апелляция.