Китай пытается завлечь Тайвань электричеством

Китай заявил о готовности обеспечить Тайваню стабильные поставки энергии в случае его согласия на воссоединение с материком. Об этом Reuters сообщил официальный представитель Управления по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа.

«Мы готовы предоставить тайваньским соотечественникам стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше», - заявил он, отвечая на вопрос о ситуации с энергоснабжением острова на фоне войны на Ближнем Востоке.

Чэнь Биньхуа подчеркнул, что «мирное воссоединение» обеспечит Тайваню лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности при поддержке «сильной родины».

Правительства по всему миру ищут альтернативные источники энергии из-за боевых действий в районе Персидского залива и блокировки Ормузского пролива. Тайвань импортирует треть своего СПГ из Катара и не получает энергии из Китая.

Президент Тайваня Лай Циндэ подтвердил, что энергоснабжение на текущий и следующий месяцы обеспечено, а с июня начнутся дополнительные поставки газа из США.