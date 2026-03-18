Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Иран хранит оружие глубоко под землей. Но у США есть уникальные бомбы

Информация о том, что Соединенные Штаты используют 2270-килограммовые авиабомбы для уничтожения бункеров, стала еще одним доказательством того, что, по данным американских военных, Иран хранит большую часть своего оружия глубоко под землей. Об этом пишет Крис Партридж, эксперт по вооружениям, мнение которого приводит BBC.

«Центральное командование США (CENTCOM) не уточнило, какие именно проникающие боеприпасы были использованы против так называемых укрепленных иранских ракетных позиций вдоль иранского побережья вблизи Ормузского пролива. Известны два варианта, соответствующие этим критериям: бомба GBU-28 с лазерным управлением и более новая GBU-72 Advanced 5K Penetrator. Последняя, скорее всего, и была использована», - заявил эксперт.

Партридж приводит особенности бомбы, впервые испытанной в 2021 году: это крупнокалиберный высокоточный боеприпас прямого поражения (JDAM), наводящийся на цель спутниками и инерциальной навигационной системой. В ходе испытаний ВВС США заявили, что GBU-72 была «разработана для преодоления труднодоступных, глубоко залегающих целей и предназначена как для истребителей, так и бомбардировщиков».

«Конструкция оружия и его предполагаемая эффективность были разработаны с использованием передовых методов и процессов моделирования и симуляции еще до создания первой боеголовки», — сказали в CENTCOM.

Несмотря на большие размеры, GBU-72 могут нести истребители F-15E Strike Eagle, что дает военным большую гибкость в развертывании, позволяя, например, не задействовать бомбардировщики B1-B, базирующиеся на авиабазе RAF Fairford в Британии.

Эксперт считает, что «и США, и Израиль наносят удары по иранской ракетной и беспилотной инфраструктуре, но оружие Тегерана по-прежнему представляет значительную угрозу. Вчера Корпус стражей исламской революции заявил, что нанес удары по Тель-Авиву в Израиле ракетами «Хоррамшахр-4» и Qadr — обе ракеты несут по несколько боеголовок. Видеоматериалы убедительно свидетельствуют об использовании Ираном кассетных боеприпасов».

