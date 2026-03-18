Папоян: Экономика Армении может серьезно пострадать

Поставки товаров из Ирана в Армению продолжаются, однако их себестоимость выросла. Об этом заявил министр экономики Армении Геворг Папоян.

По его словам, импорт доступной по цене иранской продукции не прекращался, однако удорожание связано с рядом факторов: в одних случаях выросли тарифы на грузоперевозки, в других — иранские предприятия ограничивают режим работы.

Министр отметил, что это может привести к росту цен не только на импортные товары, но и на продукцию, выпускаемую в Армении с использованием иранского сырья.

«Судя по заявлениям политических деятелей на высоком уровне, есть основания надеяться, что война завершится в ближайшее время, и тогда негативные ожидания снизятся», — сказал Папоян.

Если же война против Ирана затянется, экономика Армении серьезно пострадает, сказал министр.