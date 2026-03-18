Кремль: «Не считаем нужным комментировать»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения западных СМИ о том, что Россия делится с Ираном спутниковыми снимками американских объектов на Ближнем Востоке.

«Вокруг этой войны идет очень много разных сообщений, подавляющее большинство является не чем иным, как информационными вбросами. Поэтому не считаем необходимым каждое из этих сообщений комментировать», - сказал Песков журналистам в среду.

Представитель Кремля напомнил, что «по этому вопросу были комментарии официальных представителей Соединенных Штатов, которые сами говорили, что никакой информации они на этот счет не имеют».