При поддержке Nar стартует новый сезон интеллектуальной игры Brain Ring

При поддержке Nar стартует 27-й сезон интеллектуального соревнования Brain Ring. В новом сезоне команды, представляющие различные регионы страны и высшие учебные заведения, проверят свои знания.

Так, в соревновании примут участие в общей сложности 26 команд из 15 регионов и 10 университетов. Первый выпуск нового сезона можно будет посмотреть 22 марта в 17:00 на Общественном телевидении.

Согласно правилам соревнования, в течение сезона команды будут бороться за Кубок Nar. Команды-чемпионы месяцев марта, апреля, мая и июня получат путевку в решающий этап сезона. Большой финал состоится 5 июля, и победитель сезона будет определен именно в этой игре.

Отметим, что продвижение науки и образования является одним из ключевых направлений стратегии корпоративной социальной ответственности Nar. Мобильный оператор поддерживает интеллектуальное развитие молодежи через различные проекты и способствует раскрытию их потенциала.

