Банк Республика провел мероприятие, посвященное Всемирной неделе денег в Академии Oxbridge

Банк Республика продолжает реализацию инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности, и в рамках Всемирной недели денег (Global Money Week) организовал просветительское мероприятие для школьников в Академии Oxbridge, расположенной в Баку.
Основной целью мероприятия стало формирование у учащихся базовых знаний в области финансовой грамотности, развитие навыков ответственного финансового поведения и поддержка в принятии более взвешенных финансовых решений в будущем.
В рамках мероприятия специалисты Банка Республика провели для школьников интерактивные презентации, посвященные управлению личными финансами, планированию бюджета, формированию сбережений, цифровым платежам и вопросам кибербезопасности. Участники были ознакомлены с практическими примерами финансовых ситуаций из повседневной жизни, а также получили ответы на интересующие их вопросы.
В интерактивной части мероприятия была проведена викторина, по итогам которой школьники, правильно ответившие на вопросы, были награждены ценными подарками от Банка Республика.