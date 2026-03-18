Трамп критикует Лондон. Визит короля под вопросом

Визит короля Великобритании Карла III в США в 2026 году оказался под угрозой из-за резких заявлений президента США Дональда Трампа в отношении курса британского премьера Кира Стармера, в том числе из-за отсутствия поддержки Лондоном военной операции в Иране. Об этом сообщает телекомпания CNN.

Учитывая гневную критику американского лидера в отношении Соединенного Королевства, все большее число британских парламентариев подвергают сомнению уместность поездки монарха за океан. Согласно высказыванию главы комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Эмили Торнберри, Его Величество может оказаться «в неловком положении». Необходимо тщательно, по ее словам, рассмотреть вопрос о целесообразности поездки. Торнберри считает, что «было бы безопаснее отложить его».