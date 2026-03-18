План президента Финляндии: поддержать Трампа в обмен на помощь Украине

Отмечается, что Стубб видит реальный потенциал в том, чтобы предложить Трампу то, к чему он стремится: европейскую военную поддержку для обеспечения безопасности Ормузского пролива – ключевого маршрута транспортировки нефти, который Ираном фактически заблокирован в ответ на американские и израильские бомбардировки.

Европа могла бы достичь соглашения с президентом США Дональдом Трампом, которое помогло бы одновременно решить как нефтяной кризис в Персидском заливе, так и войну в Украине. Так считает президент Финляндии Александр Стубб. Его заявление приводит Politico.

Условием предоставления такой помощи могла бы стать вся необходимая помощь Украине со стороны президента США, которая привела бы к достижению приемлемого мирного соглашения с Россией.

По словам Стубба, эскалация на Ближнем Востоке уже имеет негативные последствия для Украины. В частности, рост цен на нефть усиливает экономические возможности России, а ресурсы США — в том числе системы противовоздушной обороны — частично переориентируются на другие направления.

Президент Финляндии также подчеркнул, что из-за войны в Иране внимание США смещается с Украины, что влияет на темпы переговорного процесса. Стубб предупредил, что мирные переговоры по Украине могут оказаться на критическом этапе. В таком случае, по его словам, Европе придется брать на себя большую ответственность за поддержку Украины — от разведданных до поставок вооружения.