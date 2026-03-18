В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?

Ульвия Худиева, собкор
15:06 1489

Проблемы, с которыми сталкиваются граждане при назначении инвалидности, были вынесены на обсуждение в Милли Меджлисе. Депутат Рази Нуруллаев заявил, что на практике процесс назначения инвалидности во многих случаях создает трудности для граждан.

«Прежде всего, процедуры назначения инвалидности должны быть более простыми и ориентированными на граждан. Необходимо избавить людей от длительных и изнурительных процедур при сборе медицинских документов и их внесении в систему», — отметил депутат.

Нуруллаев подчеркнул, что для военных ветеранов, тяжело больных и социально уязвимых групп должен быть внедрен ускоренный механизм. Эти люди не должны ждать решения месяцами. Также, по его словам, в случаях, когда гражданин не согласен с вынесенным решением, необходимо обеспечить более оперативный и прозрачный механизм апелляции: «К вопросу инвалидности следует подходить не только как к технической процедуре, но и как к вопросу социальной справедливости и человеческого достоинства. Главная цель социальной политики государства — защита людей, которые больше всего в этом нуждаются».

Депутат отметил, что он встречается с десятками граждан, которые жалуются на то, что сбор медицинских документов, обращения в различные инстанции, подача заявки через электронную систему и ожидание решения зачастую занимают месяцы. В некоторых случаях граждане, не согласные с решением, вынуждены подавать повторные обращения. Этот процесс создает дополнительную нагрузку — как физическую, так и психологическую — для людей, уже находящихся в сложной ситуации.

Особое внимание Нуруллаев обратил на то, что с этими проблемами сталкиваются и ветераны войны. Люди, потерявшие здоровье, иногда вынуждены долго ждать определения степени инвалидности или сталкиваются с вопросами по поводу принятых решений. Обращения, распространяемые в обществе и социальных сетях, показывают, что это не единичные случаи, а признаки более широкой проблемы.

«Безусловно, следует признать, что в последние годы в сфере социальной защиты были проведены важные реформы. Электронизация процесса назначения инвалидности стала важным шагом для повышения прозрачности. Однако на практике видно, что механизм все еще не во всех случаях работает удобно и оперативно для граждан», — добавил депутат.

