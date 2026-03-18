В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба»

В интервью программе On Point на радио WBUR Аараби подчеркнул, что реальная власть в стране давно перешла к «параллельному государству», сосредоточенному вокруг Моджтабы Хаменеи, который является сыном покойного верховного лидера.

Гибель Али Лариджани, экс-секретаря Высшего совета национальной безопасности, в результате израильских бомбардировок вызвала волну спекуляций о политическом коллапсе в Иране. Однако Касра Аараби, директор отдела расследований Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в организации United Against Nuclear Iran (UANI), утверждает: западные аналитики вновь совершают ошибку, переоценивая роль «официальных» лиц.

Пока мировые СМИ обсуждают возможный хаос в Тегеране после израильских ударов, эксперты указывают на глубоко эшелонированную структуру власти, выстроенную семьей Хаменеи и радикальным крылом КСИР.

По словам Аараби, Моджтаба Хаменеи — не просто преемник, а архитектор репрессивной машины, известной как «Круг Хабиба». Это неформальная сеть высокопоставленных офицеров разведки и командиров КСИР, с которыми Моджтаба служил в элитном батальоне «Хабиб» еще в подростковом возрасте во время ирано-иракской войны.

«Моджтаба глубоко интегрирован в структуру КСИР. Это не просто династическая передача власти, это консолидация наиболее радикальных элементов режима», — отмечает Аараби.

В этот круг входят одиозные фигуры, такие как Саид Кассеми, признававшийся в обучении боевиков «Аль-Каиды», и Хоссейн Йекта, угрожавший иранской молодежи расстрелами за участие в протестах.

Фундамент мировоззрения нового лидера был заложен аятоллой Месбахом-Язди, которого Аараби называет «духовным отцом» КСИР и самым экстремистским священнослужителем в истории республики. Именно под его руководством Моджтаба впитывал доктрину «воинствующего махдизма».