Председатель ADSEA провел прием граждан

В соответствии с поручениями и рекомендациями президента Ильхама Алиева руководители центральных органов исполнительной власти проводят приемы граждан в регионах, принимают меры по позитивному разрешению их обращений, заявлений и жалоб по различным вопросам. В соответствии с составленным графиком приемов 18 марта председатель Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Заур Микаилов принял граждан из Апшеронского, Зангиланского и других районов в административном здании Апшеронского управления эксплуатации систем водной мелиорации, выслушал их обращения и рассмотрел заявления и жалобы.

Перед приемом Заур Микаилов и глава Исполнительной власти Апшеронского района Абдин Фарзалиев посетили памятник общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный в центре Хырдалана, возложили к нему цветы, отдав дань уважения его памяти.

Затем Заур Микаилов внимательно выслушал обращения каждого гражданина, дал соответствующие указания по всестороннему изучению поднятых вопросов и их скорейшему решению в соответствии с требованиями законодательства.

Обращения касались главным образом вопросов водоснабжения, реконструкции канализационных систем, удовлетворения потребности в воде для орошения, занятости и других проблем. Часть обращений граждан была решена на месте, некоторые вопросы были взяты на контроль.

Жители выразили удовлетворение созданием комфортных и благоприятных условий для приема граждан и рассмотрения их обращений в регионах, а также выразили благодарность президенту Ильхаму Алиеву за внимание и заботу.