В Иране аресты сторонников Пехлеви

Министерство разведки Ирана заявило, что арестовало 111 человек, связанных с «монархическими ячейками» в 26 провинциях, сообщили иранские государственные СМИ в среду.

«Силы Министерства разведки выявили и арестовали 111 монархических ячеек в 26 провинциях до того, как они смогли предпринять какие-либо действия», — говорится в заявлении ведомства.

Утверждается, что аресты были частью операций против «американо-сионистских» заговоров, направленных на разжигание беспорядков и подрыв безопасности страны.