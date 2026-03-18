Польша отдаст Украине российского археолога

Окружной суд Варшавы одобрил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина.

Защита намерена обжаловать это решение, говорится в сообщении.

В начале декабря 2025 года Александра Бутягина задержали в Варшаве по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Российский ученый читал лекции в Европе и находился в Польше проездом из Нидерландов. С тех пор он находится в следственном изоляторе в Варшаве.

В 1999 года Бутягин руководит работами Мирмекийской археологической экспедиции, которая исследует античное городище Мирмекий на территории современной Керчи. Власти Украины называют незаконным участие Бутягина в раскопках после 2014 года, то есть с момента аннексии Крыма Россией. Археолога подозревают в частичном разрушении объекта культурного наследия и причинении ущерба на сумму свыше 201,6 миллиона гривен (4,8 миллиона долларов). Ученому может грозить до пяти лет лишения свободы в Украине.