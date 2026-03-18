Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев

Итак, Касра Аараби, ведущий аналитик по КСИР из американского центра United Against Nuclear Iran (UANI), выступил с многозначительным и проливающим свет на многие тайны в глубине иранского государства заявлением: Ираном давно управляет «параллельное» или «невидимое» государство, которое присягнуло на верность Моджтабе Хаменеи. И эта структура гораздо опаснее, чем кажется из столиц западных государств.
Корни мировоззрения Моджтабы Хаменеи уходят не в теологические диспуты, а в радикальный милитаризм. В 17 лет он вступил в «27-ю дивизию имени Мухаммеда Расулуллы» — самое идеологизированное подразделение КСИР. Его командиром был Ахмед Мотеваселиан, один из основателей ливанской «Хезболлы». Моджтаба с детства находился под непосредственным влиянием своего отца и его радикального ближайшего окружения, и являлся скорее бойцом Корпуса стражей исламской революции, чем священнослужителем. Поэтому взгляды Моджтабы с самого раннего возраста формировались под влиянием идеологии, которую можно охарактеризовать только «как насильственную, исламистскую, экстремистскую и антисемитскую по своей сути».
Моджтаба служил в батальоне «Хабиб», который стал кузницей кадров для его нынешнего ближайшего окружения. Именно ветераны этого батальона сегодня составляют костяк тайной сети безопасности Ирана.
Переломным моментом стало обучение Моджтабы в семинарии Кума в 1999 году. Его наставником был аятолла Месбах-Язди — фигура, которую Аараби называет «идеологическим архитектором КСИР» и самым экстремистским священнослужителем в истории республики.
«Месбах-Язди лично курировал образование Моджтабы. Это человек, который издавал фетвы, призывающие исламистов вершить самосуд над женщинами без хиджабов, что привело к серии убийств и нападений с применением кислоты», — подчеркивает Аараби.
Центральное место в идеологии «невидимого государства» занимает милитаристская доктрина махдизма. Согласно этому учению, возвращение исчезнувшего в 874 году скрытого имама Махди должно сопровождаться глобальной кровавой войной.
Основные тезисы этой доктрины, ставшей обязательной в КСИР с 2009 года, заключаются в устранении препятствий для прихода Махди: верховный лидер (Наиб Имам) обязан расчистить путь исчезнувшего имама. И в этой связи ликвидация Израиля и гибель всех евреев провозглашаются главной целью движения, ибо существование еврейского государства рассматривается как основное препятствие. В этой логике атаки 7 октября — не политический акт, а сакральный знак «начала конца». Процесс пришествия имама Махди должен произойти путем очищения кровью: пророчество обещает «реки крови», после которых мир будет разделен на 313 провинций под управлением праведников.
Как уже рассказывалось в предыдущем материале haqqin.az, Али Хаменеи, опасаясь переворотов и покушений, создал под руководством сына структуру из 44 000 верных последователей. Моджтаба годами действовал как «мини-верховный лидер», контролируя подавление внутренних протестов и внешние теракты через «Круг Хабиба».
В эту неформальную сеть военной разведки входят самые радикальные фигуры режима:
1. Саид Кассеми: командир, публично заявлявший об обучении боевиков «Аль-Каиды».
2. Хоссейн Йекта: лидер боевиков «в штатском», открыто угрожавший иранским родителям, что их дети «встретятся с пулями», если выйдут на протесты.
3. Алиреза Панахиан: главный теоретик апокалиптического махдизма, также выходец из батальона «Хабиб».
«В этой клептократической диктатуре нет места реформам — есть только борьба олигархий за долю пирога под абсолютной властью Лидера», — заявляет информированный и посвященный в детали внутренней иранской политики известный эксперт.