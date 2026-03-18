Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев

Итак, Касра Аараби, ведущий аналитик по КСИР из американского центра United Against Nuclear Iran (UANI), выступил с многозначительным и проливающим свет на многие тайны в глубине иранского государства заявлением: Ираном давно управляет «параллельное» или «невидимое» государство, которое присягнуло на верность Моджтабе Хаменеи. И эта структура гораздо опаснее, чем кажется из столиц западных государств.

Корни мировоззрения Моджтабы Хаменеи уходят не в теологические диспуты, а в радикальный милитаризм. В 17 лет он вступил в «27-ю дивизию имени Мухаммеда Расулуллы» — самое идеологизированное подразделение КСИР. Его командиром был Ахмед Мотеваселиан, один из основателей ливанской «Хезболлы». Моджтаба с детства находился под непосредственным влиянием своего отца и его радикального ближайшего окружения, и являлся скорее бойцом Корпуса стражей исламской революции, чем священнослужителем. Поэтому взгляды Моджтабы с самого раннего возраста формировались под влиянием идеологии, которую можно охарактеризовать только «как насильственную, исламистскую, экстремистскую и антисемитскую по своей сути».

Моджтаба служил в батальоне «Хабиб», который стал кузницей кадров для его нынешнего ближайшего окружения. Именно ветераны этого батальона сегодня составляют костяк тайной сети безопасности Ирана.