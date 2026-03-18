Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана

Моджтаба до прихода имама Махди должен убить всех евреев

Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az
15:39 1996

Итак, Касра Аараби, ведущий аналитик по КСИР из американского центра United Against Nuclear Iran (UANI), выступил с многозначительным и проливающим свет на многие тайны в глубине иранского государства заявлением: Ираном давно управляет «параллельное» или «невидимое» государство, которое присягнуло на верность Моджтабе Хаменеи. И эта структура гораздо опаснее, чем кажется из столиц западных государств.

Корни мировоззрения Моджтабы Хаменеи уходят не в теологические диспуты, а в радикальный милитаризм. В 17 лет он вступил в «27-ю дивизию имени Мухаммеда Расулуллы» — самое идеологизированное подразделение КСИР. Его командиром был Ахмед Мотеваселиан, один из основателей ливанской «Хезболлы». Моджтаба с детства находился под непосредственным влиянием своего отца и его радикального ближайшего окружения, и являлся скорее бойцом Корпуса стражей исламской революции, чем священнослужителем. Поэтому взгляды Моджтабы с самого раннего возраста формировались под влиянием идеологии, которую можно охарактеризовать только «как насильственную, исламистскую, экстремистскую и антисемитскую по своей сути».

Моджтаба служил в батальоне «Хабиб», который стал кузницей кадров для его нынешнего ближайшего окружения. Именно ветераны этого батальона сегодня составляют костяк тайной сети безопасности Ирана.

В 17 лет Моджтаба вступил в «27-ю дивизию имени Мухаммеда Расулуллы» — самое идеологизированное подразделение КСИР

Переломным моментом стало обучение Моджтабы в семинарии Кума в 1999 году. Его наставником был аятолла Месбах-Язди — фигура, которую Аараби называет «идеологическим архитектором КСИР» и самым экстремистским священнослужителем в истории республики.

«Месбах-Язди лично курировал образование Моджтабы. Это человек, который издавал фетвы, призывающие исламистов вершить самосуд над женщинами без хиджабов, что привело к серии убийств и нападений с применением кислоты», — подчеркивает Аараби.

Центральное место в идеологии «невидимого государства» занимает милитаристская доктрина махдизма. Согласно этому учению, возвращение исчезнувшего в 874 году скрытого имама Махди должно сопровождаться глобальной кровавой войной.

Основные тезисы этой доктрины, ставшей обязательной в КСИР с 2009 года, заключаются в устранении препятствий для прихода Махди: верховный лидер (Наиб Имам) обязан расчистить путь исчезнувшего имама. И в этой связи ликвидация Израиля и гибель всех евреев провозглашаются главной целью движения, ибо существование еврейского государства рассматривается как основное препятствие. В этой логике атаки 7 октября — не политический акт, а сакральный знак «начала конца». Процесс пришествия имама Махди должен произойти путем очищения кровью: пророчество обещает «реки крови», после которых мир будет разделен на 313 провинций под управлением праведников.

Таинственный Моджтаба - главный сюрприз Хаменеи всему миру

Как уже рассказывалось в предыдущем материале haqqin.az, Али Хаменеи, опасаясь переворотов и покушений, создал под руководством сына структуру из 44 000 верных последователей. Моджтаба годами действовал как «мини-верховный лидер», контролируя подавление внутренних протестов и внешние теракты через «Круг Хабиба».

В эту неформальную сеть военной разведки входят самые радикальные фигуры режима:

1. Саид Кассеми: командир, публично заявлявший об обучении боевиков «Аль-Каиды».

2. Хоссейн Йекта: лидер боевиков «в штатском», открыто угрожавший иранским родителям, что их дети «встретятся с пулями», если выйдут на протесты.

3. Алиреза Панахиан: главный теоретик апокалиптического махдизма, также выходец из батальона «Хабиб».

«В этой клептократической диктатуре нет места реформам — есть только борьба олигархий за долю пирога под абсолютной властью Лидера», — заявляет информированный и посвященный в детали внутренней иранской политики известный эксперт.

ЭТО ВАЖНО

Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
16:50 316
Ударили по «Южному Парсу»
Ударили по «Южному Парсу» видео; обновлено 16:37
16:37 7356
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
16:25 925
Прощаются с Лариджани и Солеймани
Прощаются с Лариджани и Солеймани видео
15:57 1412
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму видео
15:53 1078
Трамп пригрозил добить Иран
Трамп пригрозил добить Иран обновлено 15:52
15:52 2202
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
15:45 938
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба»
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба» главное на этот час
15:05 3356
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
15:06 1495
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой»
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой» фото; видео; обновлено 16:30
16:30 4301
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу ФОТО; обновлено 14:39
14:39 4695
