Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион

Корпус стражей исламской революции заявил об ударах по четырем израильским городам и всем базам США на Ближнем Востоке.

В сообщении пресс-службы КСИР утверждается, что «…объекты в Акко, Хайфе, Тель-Авиве и Беэр-Шеве были уничтожены мощными ракетами после того, как сверхсовременные системы ПВО сионистского режима и преступной Америки оказались выведены из строя».

Также утверждается, что иранские военные с утра среды нанесли удар по израильским самолетам-топливозаправщикам в аэропорту Бен-Гурион.

В то же время армия Израиля сообщает, что Иран выпустил новую волну ракет по стране. В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что ее системы ПВО работают над отражением атак. Жителям разослано экстренное оповещение на телефоны с призывом укрыться в безопасном месте.