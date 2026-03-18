ОАЭ не хотят терять экспатов

Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) планируют разрешить иностранцам проводить больше времени за границей, не теряя налогового статуса, чтобы привлечь обратно экспатов, покинувших страну после обострения конфликта между США и Ираном, сообщает Financial Times (FT).

«Недавние события уже нанесли ущерб привлекательности Дубая как города с точки зрения безопасности и защищенности. Для экономики и имиджа города крайне важно удержать этих экспатов», — рассказала Эльза Литлвуд, партнер по налоговому праву в BDO, занимающаяся консультациями состоятельных мигрантов.

По мнению юриста, если уехавшие экспаты «потеряют статус резидента в ОАЭ и будут вынуждены платить дополнительные налоги в Великобритании, это огромный риск для Дубая».

FT пишет, что высокопоставленные чиновники неохотно предоставляют общие льготы, но заверяют, что заявления будут рассматривать в индивидуальном порядке по окончании конфликта.