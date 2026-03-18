Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму

Спецподразделение Главного управления разведки Минобороны Украины «Призраки» в первые две недели марта поразило ряд объектов российской армии на территории аннексированного Крыма.

Среди целей новейшая радиолокационная станция «Валдай», предназначенная для обнаружения малоразмерных беспилотников.

В ГУР сообщили, что также выведены из строя станция радиоэлектронной борьбы, элементы навигационной системы «Глонасс» и ретранслятор, обеспечивавший работу беспилотников. Кроме того, украинские разведчики атаковали два десантных катера проекта «БК-16» вместе с экипажами.