Прощаются с Лариджани и Солеймани

Церемония прощания с убитыми секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани, главой военизированного ополчения «Басидж» Голамрезой Солеймани и погибшими моряками фрегата IRIS Dena проходит в Тегеране. Кадры траурного мероприятия передают иранские телеканалы.

По сообщениям телеканала SNN, процессия началась с площади Энгелаб в Тегеране, куда пришло большое число иранцев проститься с погибшими соотечественниками.

4 марта иранский фрегат IRIS Dena, на борту которого находился экипаж в составе около 130 человек, был атакован подводной лодкой ВМС США и затонул у берегов Шри-Ланки. Ланкийские ВМС спасли 32 человека (все граждане Ирана), они были госпитализированы. Тела 84 иранских моряков, признанных погибшими, были переданы на родину.

17 марта стало известно о гибели Лариджани и Солеймани в результате ударов США и Израиля по Ирану.