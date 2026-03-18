Сага о предпринимателе Юсифове

В Верховном суде под председательством Тейюба Мухтарова рассмотрели протест прокурора и жалобу гражданского истца — заместителя начальника Бакинского городского управления локальных доходов Государственной налоговой службы Эльданиза Ахмедова. Оба обращения признали обоснованными.

По данным следствия, предприниматель Ариф Юсифов занимался импортом и продажей на территории Азербайджана пшеницы, кукурузы, эвкалиптового масла, молочных заменителей и другой продукции, которую ввозил в основном из России, Казахстана и Турции. В результате его деятельности образовалась налоговая задолженность перед государством в размере почти 8 с половиной миллионов манатов. Поскольку долг не был погашен, Юсифова привлекли к уголовной ответственности.

Дело рассматривалось в Наримановском районном суде. Суд не согласился с первоначальным обвинением и переквалифицировал действия Юсифова со статьи 213.3 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере) на статью 213.1 (уклонение от уплаты налогов, обязательных страховых взносов и других платежей в значительном размере). Ему назначили 1 год и 11 месяцев исправительных работ. Кроме того, суд существенно снизил сумму налоговой задолженности — до 77 258 манатов вместо более чем восьми миллионов, указанных в гражданском иске.

Эльданиз Ахмедов и прокурор обжаловали решение, однако апелляционный суд оставил приговор без изменений.

Тем не менее Верховный суд отменил решения нижестоящих инстанций. Изучив материалы дела, суд пришел к выводу, что протест прокурора и возражения гражданского истца являются обоснованными. Дело направлено на новое рассмотрение в Бакинский апелляционный суд.