USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана

Пять важных правил питания после Рамазана от гастроэнтеролога

16:24 381

После месяца Рамазан организм лучше реагирует не на резкий переход к смешанному и тяжелому рациону, а на возвращение к нормальному ритму и сбалансированному питанию. Для пищеварительной системы, привыкшей с утра до вечера оставаться без пищи, наиболее разумным подходом будет с первого дня не три больших приема пищи, а 3 основных и 1–2 небольших перекуса. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявил специалист Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

По его словам, завтрак обязательно должен быть восстановлен, а в первой половине дня в рационе должны преобладать белки и клетчатка (подходящими вариантами являются яйца, йогурт, сыр, овсянка, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты): «На праздничном столе одновременное употребление большого количества жирного плова, жареного мяса, кебаба, долмы и сладостей замедляет опорожнение желудка и может вызвать дискомфорт, особенно у людей, склонных к рефлюксу, диспепсии, желчнокаменной болезни и панкреатиту. Поэтому принцип «понемногу» значительно безопаснее, чем принцип «все сразу на одну тарелку». Начинать прием пищи с супа, салата, йогурта или легкого источника белка может естественным образом уменьшить количество сладостей и мучных блюд.

Другой важный момент — жидкость. После Рамазана резкое увеличение потребления чая, газированных напитков и сладких сиропов может еще больше усилить жажду. В течение дня потребление воды следует увеличивать постепенно, а сильно сладкие напитки не должны быть основным источником жидкости. Кроме того, если после тяжелого ужина сразу ложиться, это усиливает рефлюкс и расстройства пищеварения; гораздо полезнее сделать короткую прогулку после еды».

Специалист-эксперт отметил, что у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, хроническим гастритом, пептической язвой, функциональной диспепсией, синдромом раздраженного кишечника, камнями в желчном пузыре, сахарным диабетом, ожирением и жировой болезнью печени переедание во время праздника часто приводит к обострению симптомов: «Для этой группы более целесообразно сохранять небольшие порции, употреблять сладости отдельно и в небольшом количестве, а также делать вечерний прием пищи более легким».

«В социальных сетях популярен тезис, что «если перед сладким выпить воду с уксусом, это защитит от набора веса». Однако научные доказательства этого значительно слабее, чем утверждается», - сказал гастроэнтеролог.

По его словам, содержащаяся в уксусе уксусная кислота действительно может немного повлиять на скорость опорожнения желудка и на повышение уровня глюкозы после еды: «Однако эти эффекты были показаны в краткосрочных исследованиях с небольшим числом участников и имеют ограниченное клиническое значение. Поэтому утверждение «я выпил уксус перед сладким и не поправлюсь» научно необоснованно. Основным фактором, влияющим на набор веса, остается общий энергетический баланс: размер порций, количество калорий, физическая активность и сон. В лучшем случае вода с уксусом может немного снизить аппетит у некоторых людей, но это не означает, что она нейтрализует последствия высококалорийного праздничного питания. Проще говоря, уксус — это спорный метод с ограниченным эффектом.

Кроме того, употребление кислых растворов натощак или в концентрированном виде может усилить изжогу, жжение в желудке, заброс кислоты в горло и у некоторых людей вызвать боль в эпигастрии. Особенно высокий риск у людей с рефлюксом, гастритом, язвой, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или чувствительным желудком. Частое употребление уксуса без правильного разведения может также повредить зубную эмаль. В редких случаях при длительном и чрезмерном использовании обсуждается возможность снижения уровня калия и взаимодействия с некоторыми лекарствами».

Эксперт подчеркнул, что вместо того чтобы «нейтрализовать» вред праздничных сладостей уксусной водой, существуют три более рациональных и эффективных шага: не употреблять сладости одновременно с основным приемом пищи, держать порции небольшими и увеличить физическую активность в этот день: «Исследования показывают, что прогулка после еды может помочь предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови. В праздничные дни лучший способ перейти от режима поста к обычному режиму — делать это постепенно. В первые 2–3 дня стоит восстановить завтрак, увеличить потребление воды, избегать одновременного употребления очень жирной пищи и сладостей и сохранять небольшие порции. Уксусная вода не является доказанным способом защиты от набора веса; наоборот, у некоторых людей она может усилить желудочно-кишечные жалобы».

Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
16:50 331
Ударили по «Южному Парсу»
Ударили по «Южному Парсу» видео; обновлено 16:37
16:37 7375
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
16:25 944
Прощаются с Лариджани и Солеймани
Прощаются с Лариджани и Солеймани видео
15:57 1424
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму видео
15:53 1087
Трамп пригрозил добить Иран
Трамп пригрозил добить Иран обновлено 15:52
15:52 2209
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
15:45 941
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба»
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба» главное на этот час
15:05 3370
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
15:06 1502
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой»
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой» фото; видео; обновлено 16:30
16:30 4308
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу ФОТО; обновлено 14:39
14:39 4705

ЭТО ВАЖНО

Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват
16:50 331
Ударили по «Южному Парсу»
Ударили по «Южному Парсу» видео; обновлено 16:37
16:37 7375
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
Рахмон отправил 110 грузовиков в Иран
16:25 944
Прощаются с Лариджани и Солеймани
Прощаются с Лариджани и Солеймани видео
15:57 1424
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму
Украина заявила об ударах по военным объектам в Крыму видео
15:53 1087
Трамп пригрозил добить Иран
Трамп пригрозил добить Иран обновлено 15:52
15:52 2209
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
Иран заявил об ударах по городам Израиля и аэропорту Бен-Гурион
15:45 941
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба»
В Иране власть взяла группировка «Круг Хабиба» главное на этот час
15:05 3370
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
В Милли Меджлисе задались вопросом: почему инвалиды должны ждать месяцами?
15:06 1502
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой»
CША хотят, чтобы Сирия занялась «Хезболлой» фото; видео; обновлено 16:30
16:30 4308
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу
Колонна с гумпомощью от Азербайджана Ирану пересекла госграницу ФОТО; обновлено 14:39
14:39 4705
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться