Пять важных правил питания после Рамазана от гастроэнтеролога

По его словам, завтрак обязательно должен быть восстановлен, а в первой половине дня в рационе должны преобладать белки и клетчатка (подходящими вариантами являются яйца, йогурт, сыр, овсянка, цельнозерновой хлеб, овощи и фрукты): «На праздничном столе одновременное употребление большого количества жирного плова, жареного мяса, кебаба, долмы и сладостей замедляет опорожнение желудка и может вызвать дискомфорт, особенно у людей, склонных к рефлюксу, диспепсии, желчнокаменной болезни и панкреатиту. Поэтому принцип «понемногу» значительно безопаснее, чем принцип «все сразу на одну тарелку». Начинать прием пищи с супа, салата, йогурта или легкого источника белка может естественным образом уменьшить количество сладостей и мучных блюд.

После месяца Рамазан организм лучше реагирует не на резкий переход к смешанному и тяжелому рациону, а на возвращение к нормальному ритму и сбалансированному питанию. Для пищеварительной системы, привыкшей с утра до вечера оставаться без пищи, наиболее разумным подходом будет с первого дня не три больших приема пищи, а 3 основных и 1–2 небольших перекуса. Об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения в Instagram заявил специалист Минздрава, гастроэнтеролог Эмин Мамедов.

Другой важный момент — жидкость. После Рамазана резкое увеличение потребления чая, газированных напитков и сладких сиропов может еще больше усилить жажду. В течение дня потребление воды следует увеличивать постепенно, а сильно сладкие напитки не должны быть основным источником жидкости. Кроме того, если после тяжелого ужина сразу ложиться, это усиливает рефлюкс и расстройства пищеварения; гораздо полезнее сделать короткую прогулку после еды».

Специалист-эксперт отметил, что у людей с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, хроническим гастритом, пептической язвой, функциональной диспепсией, синдромом раздраженного кишечника, камнями в желчном пузыре, сахарным диабетом, ожирением и жировой болезнью печени переедание во время праздника часто приводит к обострению симптомов: «Для этой группы более целесообразно сохранять небольшие порции, употреблять сладости отдельно и в небольшом количестве, а также делать вечерний прием пищи более легким».

«В социальных сетях популярен тезис, что «если перед сладким выпить воду с уксусом, это защитит от набора веса». Однако научные доказательства этого значительно слабее, чем утверждается», - сказал гастроэнтеролог.

По его словам, содержащаяся в уксусе уксусная кислота действительно может немного повлиять на скорость опорожнения желудка и на повышение уровня глюкозы после еды: «Однако эти эффекты были показаны в краткосрочных исследованиях с небольшим числом участников и имеют ограниченное клиническое значение. Поэтому утверждение «я выпил уксус перед сладким и не поправлюсь» научно необоснованно. Основным фактором, влияющим на набор веса, остается общий энергетический баланс: размер порций, количество калорий, физическая активность и сон. В лучшем случае вода с уксусом может немного снизить аппетит у некоторых людей, но это не означает, что она нейтрализует последствия высококалорийного праздничного питания. Проще говоря, уксус — это спорный метод с ограниченным эффектом.

Кроме того, употребление кислых растворов натощак или в концентрированном виде может усилить изжогу, жжение в желудке, заброс кислоты в горло и у некоторых людей вызвать боль в эпигастрии. Особенно высокий риск у людей с рефлюксом, гастритом, язвой, грыжей пищеводного отверстия диафрагмы или чувствительным желудком. Частое употребление уксуса без правильного разведения может также повредить зубную эмаль. В редких случаях при длительном и чрезмерном использовании обсуждается возможность снижения уровня калия и взаимодействия с некоторыми лекарствами».

Эксперт подчеркнул, что вместо того чтобы «нейтрализовать» вред праздничных сладостей уксусной водой, существуют три более рациональных и эффективных шага: не употреблять сладости одновременно с основным приемом пищи, держать порции небольшими и увеличить физическую активность в этот день: «Исследования показывают, что прогулка после еды может помочь предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови. В праздничные дни лучший способ перейти от режима поста к обычному режиму — делать это постепенно. В первые 2–3 дня стоит восстановить завтрак, увеличить потребление воды, избегать одновременного употребления очень жирной пищи и сладостей и сохранять небольшие порции. Уксусная вода не является доказанным способом защиты от набора веса; наоборот, у некоторых людей она может усилить желудочно-кишечные жалобы».