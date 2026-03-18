Бахруз Аскеров заявил, что ни в чем не виноват

Бывший председатель Государственного агентства автомобильных дорог Нахчывана Бахруз Аскеров, обвиняемый в присвоении более 5 миллионов манатов, предстал перед судом по тяжким преступлениям Нахчывана.

Согласно обвинению, Бахруз Аскеров в 2018–2020 годах, действуя в сговоре с руководителями районных управлений по ремонту и эксплуатации дорог — Микаилом Ибрагимовым (Шарур), Яшаром Ибрагимовым (Джульфа), Сабухи Дадашовым (Шахбуз), Маликом Заманoвым (Садарак), Мюслимом Мехдиевым (Ордубад), Чингизом Мехдиевым (Кенгерли), Арифом Аскеровым (Бабек), Хидаятом Имановым (город Нахчыван) и другими, — присвоил более 5 миллионов манатов, выделенных из государственного бюджета на ремонт дорог.

Сам Бахруз Аскеров не признал себя виновным по предъявленным обвинениям.

По имеющейся информации, в ходе следствия он заявил, что ответственность за коррупцию несет бывший председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской АР Васиф Талыбов. В своих показаниях он утверждал, что 10% средств, выделяемых из госбюджета, каждый раз передавались Васифу Талыбову. По его словам, деньги передавал занимавший тогда должность председателя Комитета по градостроительству и архитектуре Нахчывана Хиджран Рустамов (который, как отмечается, сам обвиняется в присвоении более 212 миллионов манатов, предназначенных для строительных и благоустроительных работ).

Также он добавил, что в случае отказа передавать эти 10% ему угрожали увольнением.

Следующее судебное заседание назначено на 10 апреля.

Отметим, что по факту в Генеральной прокуратуре было возбуждено уголовное дело. Бахрузу Аскерову предъявлены обвинения по статьям 179.4 (присвоение, совершенное в особо крупном размере) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Ущерб государственному бюджету оценивается примерно в 5,5 миллиона манатов. В случае подтверждения обвинений бывшему чиновнику грозит от 10 до 14 лет лишения свободы.

Добавим, что в 2009 году Бахруз Аскеров был назначен генеральным директором Государственной компании автомобильных дорог Нахчывана. В 2018 году было создано Государственное агентство автомобильных дорог Нахчывана, а в 2023 году оно получило статус публичного юридического лица. 27 ноября 2023 года Аскеров был назначен председателем правления агентства, а 22 февраля 2025 года освобожден от должности.