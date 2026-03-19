USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Заявления в отношении бывшего руководства бакинского офиса Bolt проверены, обвинения не подтвердились

10:00 495

В ряде медиаресурсов были озвучены различные доводы и мнения относительно деятельности азербайджанского офиса компании Bolt. В распространенных материалах выдвигались обвинения, касающиеся работы бакинского офиса компании. В частности, утверждалось о блокировке отдельных аккаунтов, усложнении процедур документооборота, а также о том, что возникающие трудности якобы устранялись за определенные платежи.

С целью представить общественности сбалансированную позицию в ходе расследования, проведенного haqqın.az, было установлено, что по данным вопросам до настоящего времени не представлены материалы, официально подтвержденные или доказанные в юридическом поле.

В ходе расследования также выяснилось, что в период деятельности бакинского офиса была проделана значительная работа по формированию местной команды работников, выстраиванию операционной деятельности платформы в Азербайджане и превращению ее в одного из лидеров рынка. Деятельность команды организовывалась в соответствии с корпоративными принципами компании и международными стандартами. Согласно имеющейся информации, в отсутствие официально и юридически подтвержденных данных невозможно сделать окончательные выводы по распространенным обвинениям.

Наим Азизов

Основной целью предпринятых шагов являлась адаптация к новой регуляторной среде рынка, сохранение качества услуг и обеспечение более системного управления процессами, что соответствует позиции головного офиса компании.

Следует отметить, что при деятельности международных платформ на рынках различных стран нередко наблюдаются различия в подходах, связанных с локальным регулированием и трансформацией рынка. В этом контексте изменения, происходящие в секторе услуг такси, можно рассматривать как переход к новому этапу развития рынка.

Еще одним уточненным haqqın.az моментом стало то, что уход прежнего руководства бакинского офиса не был связан с какими-либо дисциплинарными мерами. По имеющейся информации, данное решение было принято на фоне разногласий с руководством по вопросам стратегического управления и дальнейших направлений развития.

Бывший руководитель, с которым связались сотрудники издания, отметил, что за последние 9 лет и 4 месяца компания прошла достаточно динамичный и ответственный этап развития. По его словам, за этот период совместно с командой были успешно реализованы такие стратегические задачи, как выход платформы на рынок, формирование ее структуры, регулирование и структурирование сферы услуг такси, расширение географии деятельности и достижение лидирующих позиций на рынке. Учитывая выполнение ключевых стратегических целей, прежнее руководство пришло к выводу, что настало подходящее время перейти к новому этапу деятельности и сосредоточиться на глобальных стартап-проектах, способных создавать технологические решения и экономическую ценность стратегического значения для страны.

В ходе расследования также стало известно, что в настоящее время Наим Азизов и бывшие члены его команды начали применять накопленный опыт и знания в сфере создания технологических и экономических решений для запуска и развития нового технологического стартапа. В ближайшее время общественности и соответствующим участникам экосистемы будет представлена подробная информация об этом проекте. Продолжение деятельности команды над инновационными проектами рассматривается как логичное продолжение накопленного за годы опыта. Наим Азизов и бывшее руководство также выразили благодарность тысячам пользователей, выбравших платформу, и многолетним стратегическим партнерам за оказанное доверие, отметив, что рассчитывают вновь встретиться в рамках новых проектов.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться