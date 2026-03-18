Азербайджанцы не спешат жениться

В январе 2026 года в Азербайджане было зарегистрировано 2 922 брака и 1 779 разводов. По сравнению с соответствующим периодом 2025 года число браков на 1000 человек населения снизилось с 5,4 до 3,4, а число разводов - с 2,1 до 2,0.

Как сообщили в Госкомстате, в январе текущего года в Азербайджане родились 7 788 детей.

По сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель рождаемости снизился с 9,9 до 8,9 на каждые 1 000 человек.

Согласно информации, 54,2% новорожденных - мальчики, 45,8% - девочки. Близнецами родились 286 детей.

Численность населения Азербайджана, как утверждают в Госкомстате, увеличилась на 1 689 человек (0,02%) с начала года и по состоянию на 1 февраля 2026 года достигла 10 млн 264 тыс. 40 человек.

Согласно информации, 54,3% населения страны проживает в городах, 45,7% - в селах, 49,8% составляют мужчины, 50,2% - женщины.