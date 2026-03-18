Поздравление Ильхама Алиева

Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с праздником Новруз.

В поздравлении главы государства говорится, что праздник Новруз «на протяжении многих веков был неотъемлемой частью нашего национального сознания, внес особый вклад в формирование наших культурных ценностей. В обрядах Новруза во всем своем богатстве находят отражение оптимистичное мировоззрение нашего народа, его безграничная любовь к природе, высокие нравственные критерии и самые светлые надежды на будущее. Одной из заслуг азербайджанского народа перед своей славной историей является то, что традиции Новруза успешно выдержали испытание временем, не подвергшись чуждым влияниям, и сохранились до наших дней».

Президент Алиев выразил уверенность, что «обновляющая атмосфера весны еще больше усилит наше стремление строить будущее в соответствии с нашими мечтами, и благодаря нашей решимости мы превратим наши освобожденные исконные земли в обитель красоты под ясным небом. Пусть наступающий Новруз байрамы наполнит ваши сердца светом, подарит вам всем приятное весеннее настроение, принесет мир, процветание и достаток в ваши дома и очаги».