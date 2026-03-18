США перебрасывают на Ближний Восток самолеты-разведчики

США перебрасывают как минимум пять самолетов радиолокационной разведки на Ближний Восток, передает War Zone.

По данным издания, группа из не менее пяти палубных самолетов ВМС США E-2D Advanced Hawkeye прибыла на Азорские острова - ключевой транзитный пункт для американской военной авиации на пути в регион.

Как отмечается в публикации, E-2D являются одними из самых эффективных средств радиолокационной разведки в арсенале США. Переброска такого количества этих машин может быть связана с необходимостью выявления многочисленных низколетящих иранских дронов-камикадзе.

Кроме того, самолеты способны отслеживать крылатые и баллистические ракеты малой дальности, а также цели на морской поверхности.