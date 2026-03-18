Казнили шведа. Стокгольм вызывает посла

Министерство иностранных дел Швеции в среду вызвало посла Ирана в знак протеста против казни одного из своих граждан в этой стране. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Я с глубокой скорбью узнала о том, что сегодня утром в Иране был казнен гражданин Швеции. Министерство иностранных дел решительно осуждает применение смертной казни, а также несправедливый суд, который к ней привел. Смертная казнь — это негуманное, жестокое и необратимое наказание. Швеция, как и остальная часть ЕС, осуждает её применение при любых обстоятельствах», — заявило министерство в своём заявлении.

Гражданина Швеции, как сообщается, задержали иранские власти в июне 2025 года и приговорили к смертной казни.