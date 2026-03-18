Америка может отобрать у Ирана уран

Администрация США рассматривает различные сценарии действий в отношении Ирана, включая возможность вывоза ядерных материалов с его территории, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт. Она подтвердила, что такой вариант находится в числе прорабатываемых, отказавшись от более подробных комментариев, передает Reuters.

Поводом для обсуждения стал вопрос, может ли президент США Дональд Трамп считать операцию против Ирана успешной без изъятия ядерного топлива. Ливитт подчеркнула, что не станет давать прогнозов относительно будущих действий Вашингтона или исключать какие-либо из них.

«Для него (президента США Дональда Трампа – ред.) - это один из рассматриваемых вариантов действий. Но я не буду давать комментарии на этот счет или исключать данный вариант действий», — сказала она.

Между тем Трамп сообщил 13 марта, что Вашингтон не намерен проводить какие-либо военные операции, затрагивающие ядерные материалы в Иране. По словам главы Белого дома, США на этом совершенно не концентрируют внимание.