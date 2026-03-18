За американскую визу придется вносить залог

США вводят залог в размере $15 000 для граждан еще 12 стран при подаче заявления на американскую визу. Об этом сообщает Reuters.

Новые правила касаются виз категорий B1 и B2 (деловые и туристические поездки) и вступают в силу 2 апреля, уточнили в Госдепартаменте. Цель меры — снизить число случаев превышения сроков пребывания по визам. Залог будет возвращен, если заявитель покинет США вовремя или вовсе откажется от поездки.

В число новых стран, включенных в программу, вошли: Камбоджа, Эфиопия, Грузия, Гренада, Лесото, Маврикий, Монголия, Мозамбик, Никарагуа, Папуа — Новая Гвинея, Сейшелы и Тунис.

38 стран, которые уже находятся в списке: Алжир, Ангола, Антигуа и Барбуда, Бангладеш, Бенин, Бутан, Ботсвана, Бурунди, Кабо-Верде, Центральноафриканская Республика, Кот-д’Ивуар, Куба, Джибути, Доминика, Фиджи, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Кыргызстан, Малави, Мавритания, Намибия, Непал, Нигерия, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Таджикистан, Танзания, Того, Тонга, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Вануату, Венесуэла, Замбия и Зимбабве.