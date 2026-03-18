Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Новость дня
Режим ослаб, но выстоял: глава Нацразведки США отчиталась по Ирану

обновлено 20:34
20:34 1565

В среду в Сенате США состоялись ежегодные слушания по вопросам угроз со стороны мирового сообщества с участием высокопоставленных сотрудников разведывательных служб правительства. Они проходили на фоне пристального внимания к военной кампании США на Ближнем Востоке и усиления опасений по поводу терроризма внутри страны после недавних нападений на синагогу в Мичигане и университет в Вирджинии.

На непростые вопросы, в частности, пришлось отвечать директору Национальной разведки Тулси Габбард. Недавно в отставку ушел один из ее высокопоставленных подчиненных — директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, который заявил, что он не может «с чистой совестью» поддержать войну против Ирана и что он не согласен с тем, что Иран представляет непосредственную угрозу для Соединенных Штатов.

Письменную версию заготовленного выступления Габбард опубликовала на веб-сайте; далее приводятся ее ответы на вопросы сенаторов.

Габбард начала свои показания с заявления, в котором сказала собравшимся, что ее показания «отражают оценку разведывательным сообществом угроз, стоящих перед гражданами США, нашей родиной и интересами, а не мои личные взгляды или мнения».

По словам Габбард, руководство Ирана понесло тяжелые потери в ходе американо-израильской военной кампании и в значительной степени деградировало, но осталось «целостным».

Она заявила, что, если иранское руководство переживет войну, оно начнет многолетнюю работу по восстановлению своих ракетных и беспилотных программ. На данный момент, заявила глава Нацразведки, Иран и его ставленники по-прежнему способны атаковать США и их союзников на Ближнем Востоке.

«Режим в Иране, по-видимому, сохранился, но в значительной степени деградировал из-за нападений на его руководство и военный потенциал. Его возможности по части военной мощи в значительной степени уничтожены, что оставляет ограниченные варианты действий. Стратегическое положение Ирана значительно ухудшилось», - заявила Габбард.

Что касается вопроса об обогащении урана, то Иран не предпринял никаких усилий для восстановления производства обогащенного урана после того, как его возможности были уничтожены в результате американо-израильской атаки в июне 2025 года, заявила Габбард в письменном документе.

«В результате операции «Полуночный молот» иранская программа обогащения урана была уничтожена. С тех пор не предпринималось никаких попыток восстановить их потенциал в этой области», — сказано в тексте.

В устном выступлении эту часть Габбард пропустила, и сенаторы поинтересовались — почему.

«Я понимала, что время поджимает, и пропустила некоторые выбранные вами фрагменты», — сказала Габбард.

Сенатор заявил, что Габбард решила опустить часть оценки, которая противоречит мнению президента.

В последние недели президент США Дональд Трамп заявлял, что Иран пытается восстановить свою ядерную программу после операции в июне 2025 года.

Затронув тему последствий ударов по Ирану, сенатор-демократ Рон Уайден из Орегона задал Габбард вопросы о том, что он назвал «предсказуемыми» и «прогнозируемыми» последствиями удара по Ирану. Уайден упомянул оценку разведывательных служб о том, что Иран способен нанести ущерб нападающим, осуществить региональные удары и нарушить работу Ормузского пролива. 

«Каждая проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, была не только предсказуема, но и предсказана разведывательными службами», — сказал он и спросил, придерживались ли разведывательные агентства своей оценки, согласно которой Иран обладал возможностью перекрыть Ормузский пролив в преддверии войны.

«Разведывательное сообщество продолжало предоставлять президенту и его команде разведывательную информацию, касающуюся этой операции в Иране. И раньше, и в настоящее время», — сказала Габбард.

«В оценке разведывательного сообщества всегда очень серьезно относились к угрозе, исходящей от ракетного потенциала иранского режима, и к тому, как это может поставить под угрозу наших американских военнослужащих в регионе», — ответила Габбард.

Уайден указал на заявления президента о том, что ни один эксперт не считает, что Иран может нанести удар по партнерам в странах Персидского залива. Уайден спросил, оценивало ли разведывательное сообщество возможность нанесения ударов по партнерам США.

«Разведывательное сообщество продолжает оценивать потенциальные угрозы для региона, существующие угрозы для региона и предоставлять эти оценки политикам и лицам, принимающим решения», — ответила Габбард.

Она отказалась разглашать «внутренние разговоры» с Трампом.

Уайдена этот ответ не удовлетворил.

«Мы переживаем глобальный энергетический кризис. Мы платим больше за газ. Экономика в опасности, — сказал он. — И это, госпожа директор, представляется мне исторической ошибкой».

*** 19:36

Сегодня в комитете по разведке Сената США проходят слушания. Как сообщает CBS News, на слушаниях ожидаются выступления директора Национальной разведки Тулси Габбард и других высокопоставленных представителей разведки по вопросам войны с Ираном и угроз терроризма внутри страны.

Это первое публичное выступление высокопоставленных представителей сферы национальной безопасности администрации Дональда Трампа после отставки главы Национального контртеррористического центра Джо Кента.

Среди других выступающих — директор ЦРУ Джон Рэтклифф, директор ФБР Кэш Патель, глава АНБ Уильям Хартман и директор Разведывательного управления Министерства обороны Джеймс Адамс.

Ожидается, что в ходе слушаний будет обсужден, в частности, инцидент с ракетным ударом США по начальной школе в Иране, в результате которого, по имеющимся данным, погибли более 165 человек. Сообщается, что удар был нанесен на основе устаревших разведданных.

В Белом доме заявили, что расследование данного инцидента продолжается.

Слушания продолжатся завтра в Палате представителей Конгресса США.

Отметим, что Джо Кент подал в отставку, не поддержав войну против Ирана.

