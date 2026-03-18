У Франции новый авианосец

Новый атомный авианосец Франции, который в 2038 году заменит единственный в своем классе корабль Шарль де Голль, будет называться France Libre. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон во время визита на судостроительную верфь Naval Group.

«Наше единственное стремление — оставаться свободными, что означает независимость любой ценой, полную и неограниченную автономию действий, а также готовность размещать наши силы там, где это требуется для защиты интересов Франции — в любой точке мира. Поэтому наш новый авианосец будет называться «Свободная Франция», — заявил Макрон.