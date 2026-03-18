ВОЗ готовится к худшему

Гибель Лариджани как точка невозврата Ирана
Сотрудники Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) готовятся к сценарию с применением ядерного оружия или нападением на ядерный объект на фоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом 18 марта заявила директор регионального бюро ВОЗ для стран Восточного Средиземноморья Ханан Балхи.

«Наихудший сценарий — это ядерный инцидент, и именно это беспокоит нас больше всего», — сказала она в интервью газете Politico.

Балхи отметила, что специалисты организации внимательно следят за последствиями атак на ядерные объекты Ирана и сохраняют повышенную бдительность из-за нарастающих угроз в регионе. По ее словам, ядерный инцидент является самым опасным вариантом развития событий, который вызывает у медиков наибольшую тревогу. Она подчеркнула, что полноценно подготовиться к такой катастрофе невозможно, так как масштаб ущерба для здоровья людей и экологии будет колоссальным.

В случае реального применения оружия или повреждения ядерного объекта, как уточнила Балхи, последствия будут ощущаться не только в зоне конфликта, но и во всем мире на протяжении многих десятилетий. На данный момент персонал ВОЗ проходит подготовку к действиям в условиях радиационной угрозы. Руководство организации выразило надежду, что худшего сценария удастся избежать.

«Мы думаем об этом и очень надеемся, что этого не случится», — заключила Балхи.

