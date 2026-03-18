Миннауки и образования объявляет конкурс грантов

Министерство науки и образования объявляет о проведении X конкурса грантов по развитию и инновациям в образовании. К участию в конкурсе приглашаются государственные средние общеобразовательные учебные заведения и преподавательский состав любых общеобразовательных учреждений, независимо от их организационно-правовой формы.

Главная цель конкурса — стимулирование здоровой конкуренции и инновационной деятельности среди образовательных учреждений и педагогов.

Прием проектной документации для участия в конкурсе будет осуществляться на сайте www.grants.edu.az с 13.04.2026 по 30.04.2026 включительно.

Более подробную информацию о конкурсе грантов можно найти по ссылке https://edu.gov.az/uploads/elan/2026/03/elan-X-qrant.pdf