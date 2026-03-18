Зеленский в Мадриде: о чем договорились Украина и Испания?

Президент Украины Владимир Зеленский озвучил итоги своего визита в Испанию, где у него состоялась встреча с премьер-министром Педро Санчесом. Обе страны подписали девять документов, сообщают украинские СМИ.

Зеленский поблагодарил Испанию и ее премьер-министра за поддержку и за возможность посетить эту страну. По его словам, эта встреча во многом поддержит Украину и, что очень важно, позволит увеличить взаимодействие обеих стран.

«Сегодня есть новые оборонные соглашения между Украиной и Испанией. Мы работаем вместе с правительством Испании, с испанскими компаниями ради реального дальнейшего технологического развития наших Сил обороны, наших стран. Украина готова помочь необходимыми дронами, опытом, возможностями. Испанская же оборонная промышленность имеет возможность поставлять необходимые Украине снаряды, радары, технику и прочее», - заявил Зеленский.

Тем временем в Офисе президента Украины перечислили соглашения, подписанные с Испанией: соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве между правительствами Украины и Испании; меморандум о взаимопонимании между министерствами обороны двух стран, который предусматривает совместную разработку и изготовление комплексных оборонных систем для усиления производственных мощностей, и другие документы.

Также были заключены соглашения между испанскими и украинскими компаниями. Эти договоренности касаются налаживания сотрудничества в ракетной отрасли и ПВО и направлены на усиление защиты украинского неба.

Кроме того, было заключено соглашение о сотрудничестве между испанской компанией Escribano и украинским производителем беспилотных авиационных систем Skyeton. Компании совместно будут разрабатывать и производить ударные лазерно-управляемые системы, основой которых являются беспилотные системы украинского производства.

Санчес во время совместного брифинга с Зеленским заявил, что его страна продолжает поддерживать Украину не только в военной сфере, но и в восстановлении инфраструктуры и энергетики.