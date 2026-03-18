Трамп нажал на стоп: автомобилисты довольны, судостроители – нет

Президент США Дональд Трамп подписал решение о временной приостановке действия закона Джонса сроком на 60 дней, чтобы снизить стоимость транспортировки товаров на фоне роста цен, вызванного войной в Иране. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Закон Джонса предписывает, что любые грузы, следующие между портами США, должны доставляться только на судах американского производства, под национальным флагом и с командой, состоящей из граждан страны.

«Решение президента Трампа о 60-дневном отказе от закона Джонса — очередной шаг по смягчению краткосрочных сбоев на нефтяном рынке, пока американские военные продолжают выполнять задачи операции «Эпическая ярость», — приводит агентство заявление пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт.

По оценке издания, отмена закона может снизить цены на топливо для автомобилистов Восточного побережья примерно на 10 центов за галлон. Аналитики отмечают, что закон Джонса фактически блокировал доставку бензина из Хьюстона в Нью-Йорк, делая ее экономически невыгодной.

Администрация уже объявила о высвобождении 172 млн баррелей из стратегического резерва, сняла часть санкций с продаж российской нефти и обещала военное сопровождение танкеров в Ормузском проливе. В Белом доме подчеркнули, что мера носит временный характер и не повлияет на американское судостроение.

Агентство Bloomberg 12 марта сообщило, что администрация Трампа рассматривает возможность временной приостановки действия закона Джонса. Эксперты предупреждали, что эффект может быть ограниченным, а сама инициатива способна вызвать политическое сопротивление со стороны судостроительной отрасли и ее сторонников в Конгрессе.