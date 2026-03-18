Встреча Байрамова и Фидана в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в саудовской столице Эр-Рияде с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом в соцсети Х сообщил турецкий МИД.
Подробности встречи не приводятся.
Напомним, что Дж. Байрамов находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита запланировано участие министра в консультативной встрече глав МИД ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности.
18 марта министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов прибыл с визитом в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд. Об этом говорится в публикации Министерства иностранных дел Саудовской Аравии в соцсети X.
Главу МИД Азербайджана в международном аэропорту короля Халида встречал заместитель министра иностранных дел Саудовской Аравии Валид аль-Хариджи.
Отметим, что в рамках визита Джейхун Байрамов примет участие в консультативном совещании министров иностранных дел ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности, а также проведет ряд двусторонних встреч.