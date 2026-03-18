Встреча Байрамова и Фидана в Эр-Рияде

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился в саудовской столице Эр-Рияде с турецким коллегой Хаканом Фиданом. Об этом в соцсети Х сообщил турецкий МИД.

Подробности встречи не приводятся.

Напомним, что Дж. Байрамов находится с рабочим визитом в Саудовской Аравии. В рамках визита запланировано участие министра в консультативной встрече глав МИД ряда стран по вопросам региональной безопасности и стабильности.