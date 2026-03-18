Ловушка в Заливе: Иран терроризирует моряков

Более 20 тысяч моряков и около 3200 судов не могут покинуть район Персидского залива к западу от Ормузского пролива на фоне войны на Ближнем Востоке, сообщает Международная морская организация (ИМО).

Агентство ООН проводит в Лондоне чрезвычайное заседание, чтобы обсудить меры поддержки моряков и судов, оказавшихся «в ловушке» на одном из ключевых маршрутов мировой торговли.

По данным британской службы морской безопасности, в период с 28 февраля по 17 марта был зафиксирован 21 инцидент, включая 16 атак и пять случаев «подозрительной активности». Среди них – удары по танкерам и контейнеровозам у берегов ОАЭ и Ирака, которые привели к пожарам и эвакуации экипажей.

Генеральный секретарь ИМО Арсенио Домингес напомнил, что с начала конфликта в результате атак на суда погибли как минимум семь моряков, еще несколько получили ранения. «Каждый раз, когда судоходство рассматривается как сопутствующий ущерб в ходе конфликтов, страдает весь мир – от глобальной экономики до продовольственной безопасности», – сказал глава организации.

Он подчеркнул, что около 20 тысяч моряков остаются в Персидском заливе, «подвергаясь высоким рискам и испытывая значительный психологический стресс». «Я вновь призываю все судоходные компании проявлять максимальную осторожность при работе в затронутом регионе и по возможности избегать его», – заявил Домингес.

Проведение экстренной сессии вызвало споры среди государств-членов. Делегации Ирана и России поставили под сомнение необходимость заседания, указав на возможное нарушение процедурных правил ИМО, включая отсутствие надлежащего уведомления. Несмотря на это, Совет ИМО принял решение воспользоваться статьей свода правил, позволяющей провести заседание без соблюдения стандартных требований.

Выступая от имени своей страны, представитель Объединенных Арабских Эмиратов резко осудил удары со стороны Ирана, назвав их «неспровоцированными» и «незаконными», и подчеркнул, что они представляют серьезную угрозу международному судоходству и региональной стабильности. Он заявил, что атаки являются «грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности» страны, включая ее территориальные воды, а также нарушают основные принципы международного права.

По словам представителя делегации, есть погибшие и раненые среди моряков и работников портовой инфраструктуры. Также возникают дополнительные риски для морской безопасности и окружающей среды.

Ряд стран акцентировали внимание на положении моряков, оказавшихся в зоне конфликта. Среди них – Швеция, Нидерланды, Китай.

Соединенные Штаты в то же время сообщили о создании механизма перестрахования, который, как ожидается, поможет восстановить доверие на рынке и возобновить энергетические и коммерческие перевозки. Американская делегация также приветствовала дополнительные инициативы, включая предложение по созданию безопасного морского коридора для эвакуации торговых судов из пострадавших районов, и призвала партнеров «поддержать усилия по возобновлению судоходства через пролив».